Власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам, чтобы те побыстрее вернулись домой

В Европе пытаются постепенно избавляться от финансовой нагрузки, связанной с поддержкой Украины. Причем, речь идет не только о денежных вливаниях в экономику нашей «западной соседки» и передаче вооружений для ВСУ.
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