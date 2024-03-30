В Украине стала доступка Цифровая библиотека староукраинских книг 16-18 веков

В Украине создают Цифровую библиотеку украинских старопечатных книг. На сегодняшний день на сайте «Стародрук» (по-русски «Старопечать») опубликовали 311 цифровых копий старопечатных книг, в перспективе — запостить все известные 4200 книг, изданных с 1574 по 1800 год.