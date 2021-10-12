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За здоровьем голодающего Саакашвили будет наблюдать группа врачей

За здоровьем голодающего Саакашвили будет наблюдать группа врачей

Министерство юстиции Грузии обратилось к главе Минздрава страны Екатерине Тикарадзе с просьбой создать " многофункциональную группу врачей" с целью изучения и детального анализа состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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