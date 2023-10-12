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Русская армия под Купянском выдавила украинских боевиков на запасную линию обороны

Русская армия под Купянском выдавила украинских боевиков на запасную линию обороны

ВСУ в спешном порядке закрывают потери необученными новобранцами.Русская, наступая под Купянском, вытеснила украинских боевиков на вторую оборонительную линию на направлении сел Синьковка и Петропавловка.

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