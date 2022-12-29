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Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча

Эрлинг Холанд стал шестым иностранцем, забившим как минимум 20 голов в дебютном сезоне АПЛ. У 22-летнего норвежца, выступающего в АПЛ, сейчас 20 голов в Премьер лиге.

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