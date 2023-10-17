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Захарова: встречи Путина и Си Цзиньпина не носят формальный характер

Захарова: встречи Путина и Си Цзиньпина не носят формальный характер

Встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина никогда не носили формальный характер, их значение растет в контексте международной ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью китайскому изданию Global Times.

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