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Британский политолог предложил три шага для мирного урегулирования конфликта на Украине

Британский политолог предложил три шага для мирного урегулирования конфликта на Украине

Политолог из Великобритании предложил три шага для мирного урегулирования украинского конфликта.Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых способа для мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Суд над всеми участниками украинского конфликта.на скамью .кто оружие поставлял.кто провоцировал переворот.граница до 1922.все русские земли и города вернуть России.запад Украины могут заинтересованные выкупить у России
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13 час.

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