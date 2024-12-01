Британский политолог предложил три шага для мирного урегулирования конфликта на Украине

Политолог из Великобритании предложил три шага для мирного урегулирования украинского конфликта.Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых способа для мирного урегулирования конфликта на Украине.
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