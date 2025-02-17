Нижегородцам рассказали, кто должен отчитаться о зарубежных счетах до 1 июня

Россияне обязаны отчитаться о зарубежных счетах до 1 июня. Об этом напоминает «Российская газета». Резиденты РФ, включая ИП, обязаны ежегодно до 1 июня подавать в ФНС отчет о движении средств на счетах в иностранных банках и электронных кошельках.
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