Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров провёл "прямую линию" с жителями республики. В числе прочего он сделал резонансные заявления о российских силовиках и миграционной политике.
Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах». Первым ответил СКР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Очередная АТАКА на РУССКИЙ мир инородцев... таких как, "абхазы", "чечены" и "белярюси".
Ответить
7 час.
HB
Halszka Brzozowska
Будем надеяться, что все в этом вопросе хорошо сложится для обеих сторон...Чечня в последние годы всегда первой помогала России и всегда первая за Россией ...Было бы очень жаль, если бы отношения России с Чечней оборвались из-за нескольких подростков... Родители этих молодых людей должны быть информированы о своих родительских обязанностях. А еще о зтом ,что надо воспитывать молодежь, не только учить ее,....💓💯💓
Ответить
2 час.
Свежие комментарии