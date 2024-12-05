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Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах». Первым ответил СКР

Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах». Первым ответил СКР

Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров провёл "прямую линию" с жителями республики. В числе прочего он сделал резонансные заявления о российских силовиках и миграционной политике.

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Комментарии
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Алексей Тан
Очередная АТАКА на РУССКИЙ мир инородцев... таких как, &quot;абхазы&quot;, &quot;чечены&quot; и &quot;белярюси&quot;.
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7 час.
HB
Halszka Brzozowska
Будем надеяться, что все в этом вопросе хорошо сложится для обеих сторон...Чечня в последние годы всегда первой помогала России и всегда первая за Россией ...Было бы очень жаль, если бы отношения России с Чечней оборвались из-за нескольких подростков... Родители этих молодых людей должны быть информированы о своих родительских обязанностях. А еще о зтом ,что надо воспитывать молодежь, не только учить ее,....💓💯💓
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2 час.

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