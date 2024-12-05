Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев «сидят не на своих местах». Первым ответил СКР

HB

Halszka Brzozowska

Будем надеяться, что все в этом вопросе хорошо сложится для обеих сторон...Чечня в последние годы всегда первой помогала России и всегда первая за Россией ...Было бы очень жаль, если бы отношения России с Чечней оборвались из-за нескольких подростков... Родители этих молодых людей должны быть информированы о своих родительских обязанностях. А еще о зтом ,что надо воспитывать молодежь, не только учить ее,....💓💯💓