Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    ДАГЕСТАН это только цветочки, а вот что вы скажете когда поступит команда из-за большой лужи ЭМИГРАНТАМ, который так ...Эксперт: погромы ...
  • Гарий Щерба
    БЫСТРЕЙ  бы уж  ПОЧИЛИ , ТВАРИ ...!!!!Блок НАТО стремит...
  • Виктор Журавлев
    Плохо дело! Надо было в 2014 году разгонять фашистский майдан и усаживать на трон Януковича, который имел все права п...Baza: ВСУ попытал...

Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Братислава хочет провести ревизию трансатлантических процессов. Об этом можно судить по свежим заявлениям на днях назначенного заместителя председателя правительства и главы Минобороны Словакии Роберта Калиняка (Robert Kaliňák), экс-руководителя МВД, а также единомышленника, однопартийца и друга евро- и украиноскептика Роберта Фицо, который в четвертый раз стал премьер-министром страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх