Жителя Адыгеи задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в РФ международных террористических организаций (МТО), один из которых планировал теракт на объекте Минобороны.