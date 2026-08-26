Жителя Адыгеи задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в РФ международных террористических организаций (МТО), один из которых планировал теракт на объекте Минобороны.
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