НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Жителя Адыгеи задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны

Жителя Адыгеи задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в РФ международных террористических организаций (МТО), один из которых планировал теракт на объекте Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии