Зимняя щедрость: Астраханской области по просьбе увеличили сброс воды, которой почему-то все равно меньше, чем прежде

И тревожная водохозяйственная обстановка в регионе никуда не делась. Прогноз на превышение На минувшей неделе в Росводресурсах прошло плановое заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ.