Зимняя щедрость: Астраханской области по просьбе увеличили сброс воды, которой почему-то все равно меньше, чем прежде

И тревожная водохозяйственная обстановка в регионе никуда не делась. Прогноз на превышение На минувшей неделе в Росводресурсах прошло плановое заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада водохранилищ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии