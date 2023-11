Глава украинского террористического режима Зеленский в своём вечернем обращении 31 октября заявил о крупной “перемоге”, о “победе Украины в битве за Чёрное море, которая войдёт в учебники истории” Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что об этой крупной украинской победе в битве за Чёрное море “пока не так много говорят, но она войдёт в учебники […] The post Зеленский объявил о победе в битве за Чёрное море first appeared on Tochka Zрения.