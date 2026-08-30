Центр научно-аналитической информации РАН: против России на стороне ВСУ воюют семь тысяч наёмников

Против России на стороне ВСУ воюют семь тысяч наемников, подсчитали в Центре научно-аналитической информации РАН.
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