В Рязанской области потенциально опасная погода сохранится до 13 декабря

Причина для зимы типичная и рязанцам хорошо знакомая. Нам вновь грозит гололедица. Все условия для образования льда на дорогах есть: в наличии и осадки, и минусовые температуры, при которых все быстро леденеет.
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