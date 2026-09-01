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«Дзержинец» продолжает поиски инструкторов по прыжкам с парашютом

«Дзержинец» продолжает поиски инструкторов по прыжкам с парашютом

Прыжки с парашютом — рискованный спорт. Даже при безупречной работе оборудования и квалифицированной подготовке, человеческий фактор и непредвиденные обстоятельства могут привести к трагическим последствиям.

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