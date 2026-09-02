Тверская музыкальная мозаика: народные коллективы покорили бульвар Радищева

Бульвар Радищева в Твери превратился в музыкальную сцену под открытым небом. Минувшие выходные ознаменовались ярким событием для жителей и гостей Твери: бульвар Радищева наполнился звуками музыки в рамках уличного фестиваля «Лето в Твери».
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