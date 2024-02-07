Перечисляем наиболее эффектные комплекты украшений из сокровищницы Елизаветы II, выдержанные в едином стиле.

На протяжении веков семья Виндзор приобрела в качестве сокровищ множество ценных экземпляров. Максимализм в отношении украшений в дворцовой обстановке никогда не считался зазорным.
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