Ванилла SU
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Ванилла SU

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Перечисляем наиболее эффектные комплекты украшений из сокровищницы Елизаветы II, выдержанные в едином стиле.

Перечисляем наиболее эффектные комплекты украшений из сокровищницы Елизаветы II, выдержанные в едином стиле.

﻿﻿На протяжении веков семья Виндзор приобрела в качестве сокровищ множество ценных экземпляров. Максимализм в отношении украшений в дворцовой обстановке никогда не считался зазорным.

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