Перечисляем наиболее эффектные комплекты украшений из сокровищницы Елизаветы II, выдержанные в едином стиле.

Воланд в безупречных костюмах, Маргарита в бриллиантах и винтажном платье 30-х годов и чарующая Гелла в металлизированных корсетах — картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» сразила зрителей не только захватывающим сюжетом и эстетичным видеорядом, но