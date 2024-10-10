Walla: "Моссад" заявил ЦРУ, что перемирие в Ливане нужно увязать с Газой

Любое будущее соглашение о прекращении огня в Ливане должно быть увязано с договоренностями об освобождении заложников, которые удерживаются в секторе Газа, заявил глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу, передает израильский портал Walla со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.
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