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Нападающий «Ак Барса» Хейз назвал главные отличия игры в КХЛ от североамериканского хоккея

Нападающий «Ак Барса» Хейз назвал главные отличия игры в КХЛ от североамериканского хоккея

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз признался, что ему пока тяжело вкатываться в сезон после долгого перерыва, а также рассказал, чем отличается хоккей в КХЛ от НХЛ.

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