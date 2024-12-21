Врач Березников: взрослому можно съедать не более 4-5 мандаринов в день

Мандарины – это не просто вкусные зимние фрукты, но и источник множества полезных веществ. Они богаты витамином C, который укрепляет иммунную систему, а также витаминами A, B6 и E, важными для здоровья глаз, нервной системы и кожи, рассказал "Газете.