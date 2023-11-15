В МОК призвали отказаться от участия в Играх дружбы 2024 года в России

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод призвал страны отказаться от участия Играх дружбы, которые пройдут в России в сентябре будущего года.
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