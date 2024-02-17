Бананы решают. Эквадор пошёл на попятную ради возобновления поставок в Россию. В США недовольны

Я думаю, все вы в курсе этой истории? На всякий случай кратенько расскажу. Итак, новый президент Эквадора Даниэль Нобоа, не успев толком ещё и вступить в новую должность, сразу во всеуслышание сказал, что собирается провернуть сделку с США, в ходе которой американцам будет передано устаревшее вооружение советского и российского производства, стоимость которого оценивают приблизительно в 200 млн долларов.