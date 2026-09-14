Шамиль Ахмадуллин объяснил риск множества репетиторов для детей

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин говорит о вреде множества репетиторов для детей. Большое количество занятий снижает самостоятельность, времени на отдых меньше.
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А Шамиль Ахмадуллин не объяснил почему так происходит ? Почему в школе не дают необходимый объём знаний, а спрос по полной программе, особенно в старших классах.