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Царьград

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Шамиль Ахмадуллин объяснил риск множества репетиторов для детей

Шамиль Ахмадуллин объяснил риск множества репетиторов для детей

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин говорит о вреде множества репетиторов для детей. Большое количество занятий снижает самостоятельность, времени на отдых меньше.

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ШКИПЕР

А Шамиль Ахмадуллин не объяснил почему так происходит ? Почему в школе не дают необходимый объём знаний, а спрос по полной программе, особенно в старших классах.