Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Предатели России готовят "мощный удар" по "самым русским" дисциплинам в спорте — СВР

Предатели России готовят "мощный удар" по "самым русским" дисциплинам в спорте — СВР

Два предателя России - бывший руководитель антидопинговой лаборатории Родченков и его зам Соболевский готовят "мощный удар" по "самым русским" дисциплинам в спорте, сообщает СВР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
На базе БРИКС создать альтернативу заднеприводным играм для всех свободных стран
Ответить
21 час.
Евгений Петров
Пристрелить на х.й!!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх