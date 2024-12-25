Блокировка WhatsApp в России: что известно на данный момент Татьяна СергееваВ России может произойти блокировка мессенджера WhatsApp, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
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