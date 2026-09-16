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Царьград

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Fox News: В колледже Нью-Йорка трое ранены ножом, два задержаны

Fox News: В колледже Нью-Йорка трое ранены ножом, два задержаны

Три человека получили ножевые ранения на территории колледжа в Валхалле, штат Нью-Йорк, сообщает Fox News.

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