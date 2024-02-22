ChatGPT сошел с ума. Но ненадолго

ChatGPT продемонстрировал технические неполадки, пугая пользователей жуткими фразамиПользователи ChatGPT, популярного сервиса разговорного ИИ, сообщают о том, что столкнулись с рядом неожиданных и странных ответов от платформы.
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