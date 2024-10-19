"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

Evgenija Palette

Интересно, что и наши ( не мигранты) усвоили эти "правила"... Именно так - на переднем сидении его личные вещи , и оно выдвинуто максимально. ОТКАЗАЛАСЬ С НИМ ЕХАТЬ. ПЕРЕЗВОНИЛА. ПРИСЛАЛИ ДРУГУЮ МАШИНУ. (но не охотно... что-то вякали). Это что еще за номера, стесняюсь спросить? ДЕНЬГИ ЭТОТ ДЕРВИШ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ( он, ведь, по сути, продает свои услуги), а сидеть надо там, где он скажет... Я так и сказала "Я ПЛАЧУ ВАМ ДЕНЬГИ. И БУДУ СИДЕТЬ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧУ. НЕТ? УБИРАЙСЯ, ПОГАНЫЙ ДЕРВИШ ( последнюю фразу я только подумала, но слово "УБИРАЙСЯ" проговорила. И что - ОПЯТЬ "ЖЕСТЫ ДОБРОЙ ВОЛИ?"... ( Вякали по телефону... Недовольны, что попросила другую машину... Но прислали...). А придет время, и не пришлют... ПРИДЕТСЯ ОБЪЯВЛЯТЬ ИМ ОБСТРУКЦИЮ... ВСЕ И РАЗОМ...И правда - Чебурек за рулем - не садись в машину!!!