Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Роман Гришаков
    Дурак ты,дядя!Рвут врага зубами...
  • Evgenija Palette
    Интересно, что и наши  ( не мигранты) усвоили эти "правила"... Именно так - на переднем сидении его личные вещи , и о..."Сидеть спереди я...
  • саша дмитренко
    меньшинство  всегда  управляет  большинством(народом,,стадом))))Вставших на четве...

"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

"Сидеть спереди я разрешаю только жене": мигрант выгнал из такси члена Совета по правам человека при президенте РФ за то, что она "неверная"

Интересная жизнь с Vera Star Как вы думаете, если вы заказываете такси, вправе ли вы рассчитывать на то, что спокойно можете занять любое место в салоне автомобиля, кроме водительского? Если вы всерьез думаете, что это так, то вы глубоко заблуждаетесь.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Этого чиновника обязаны проверить
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3 час.
213
Чебурек за рулем - не садись в машину!!!
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3 час.
Evgenija Palette
Интересно, что и наши  ( не мигранты) усвоили эти &quot;правила&quot;... Именно так - на переднем сидении его личные вещи , и оно выдвинуто максимально. ОТКАЗАЛАСЬ С НИМ ЕХАТЬ. ПЕРЕЗВОНИЛА. ПРИСЛАЛИ ДРУГУЮ МАШИНУ. (но не охотно... что-то вякали). Это что еще за номера, стесняюсь спросить? ДЕНЬГИ ЭТОТ ДЕРВИШ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ( он, ведь, по сути, продает свои услуги), а сидеть надо там, где он скажет...  Я так и сказала &quot;Я ПЛАЧУ ВАМ ДЕНЬГИ. И БУДУ СИДЕТЬ ТАМ, ГДЕ ЗАХОЧУ. НЕТ? УБИРАЙСЯ, ПОГАНЫЙ ДЕРВИШ ( последнюю фразу я только подумала, но слово &quot;УБИРАЙСЯ&quot; проговорила. И что - ОПЯТЬ &quot;ЖЕСТЫ ДОБРОЙ ВОЛИ?&quot;... ( Вякали по телефону... Недовольны, что попросила другую машину... Но прислали...). А придет время, и не пришлют... ПРИДЕТСЯ ОБЪЯВЛЯТЬ ИМ ОБСТРУКЦИЮ... ВСЕ И РАЗОМ...И правда - Чебурек за рулем - не садись в машину!!!
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43 мин.

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