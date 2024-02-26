Москвичам расскажут, как защитить себя и своего ребенка в интернете

Москвичей приглашают на новый вебинар в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам». На нем эксперты расскажут, как понять, что ваш ребенок стал жертвой кибербулинга, что предпринять в сложившейся ситуации, а также какие меры предосторожности необходимо соблюдать при общении в сети «Интернет».