Москвичам расскажут, как защитить себя и своего ребенка в интернете

Москвичей приглашают на новый вебинар в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам». На нем эксперты расскажут, как понять, что ваш ребенок стал жертвой кибербулинга, что предпринять в сложившейся ситуации, а также какие меры предосторожности необходимо соблюдать при общении в сети «Интернет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии