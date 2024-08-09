Алаудинов: Без руководства НАТО украинцы не напали бы на Курскую область

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что нападение на Курскую область со стороны украинских диверсантов не обошлось без участия и руководства НАТО.