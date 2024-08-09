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Алаудинов: Без руководства НАТО украинцы не напали бы на Курскую область

Алаудинов: Без руководства НАТО украинцы не напали бы на Курскую область

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что нападение на Курскую область со стороны украинских диверсантов не обошлось без участия и руководства НАТО.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ясень  пень  !  НАТО  воюет  на  территории  России.
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17 час.
Астон Мартин
три сотни диверсантов ???????????????🤔
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17 час.

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