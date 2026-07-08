Названа причина смерти девочки, которую увела из дома родная мать

Трагедия в Ачинске никого не оставила равнодушным. Что случилось с пятилетней девочкой, тело которой нашли на железнодорожной насыпи? Женщина в белых брюках и голубой ветровке с капюшоном спешит под дождём — такие кадры публиковали волонтёры в ориентировках.