Названа причина смерти девочки, которую увела из дома родная мать

Трагедия в Ачинске никого не оставила равнодушным. Что случилось с пятилетней девочкой, тело которой нашли на железнодорожной насыпи? Женщина в белых брюках и голубой ветровке с капюшоном спешит под дождём — такие кадры публиковали волонтёры в ориентировках.
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