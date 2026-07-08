Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Названа причина смерти девочки, которую увела из дома родная мать

Названа причина смерти девочки, которую увела из дома родная мать

Трагедия в Ачинске никого не оставила равнодушным. Что случилось с пятилетней девочкой, тело которой нашли на железнодорожной насыпи? Женщина в белых брюках и голубой ветровке с капюшоном спешит под дождём — такие кадры публиковали волонтёры в ориентировках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии