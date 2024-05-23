Суд постановил! Экс-фигурант дела Давидыча должен выплатить блогеру 7 миллионов рублей?

Детали судебного решения Московский суд вынес решение, обязывающее экс-фигуранта громкого дела «Давидыча» Максима Кочеткова выплатить блогеру Эрику Китуашвили (более известному как Ивангай) денежную компенсацию в размере 7 миллионов рублей.
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