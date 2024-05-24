РИАН: Принадлежащий Тимуру Иванову элитный внедорожник Chevrolet сняли с продажи

Chevrolet Suburban, зарегистрированный на экс-супругу Тимура Иванова передумали продавать.Внедорожник Chevrolet Suburban, ранее находящийся в собственности арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, сняли с продажи.
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