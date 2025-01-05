Китай впервые вошел в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию

За десять месяцев прошлого года Китай смог нарастить поставки пива в Россию в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн и подняться с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших его экспортеров, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
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