❗️ В Севастополе флот проводит тренировки с использованием дымовой завесы Губернатор города Михаил Развожаев предупредил, что учения Черноморского флота продлятся до 10:00.
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❗️ В Севастополе флот проводит тренировки с использованием дымовой завесы Губернатор города Михаил Развожаев предупредил, что учения Черноморского флота продлятся до 10:00.