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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «В данный момент баланс машины меняется от поворота к повороту»

Пилот «Феррари» подвел итоги сессии, по результатам которой занял пятое место на стартовой решетке. По словам Льюиса, он сам внес в настройки болида изменения, оказавшиеся не слишком удачными.

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