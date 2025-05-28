«Очень хотели выиграть Кубок Гагарина в память о погибшей команде»

На прошлой неделе хоккеисты ярославского «Локомотива» впервые выиграли Кубок Гагарина. На счету нападающего Александра Полунина — решающая голевая передача во втором овертайме седьмого матча серии с «Авангардом»: после его броска и подставленной клюшки в исполнении Байрона Фреза команда выиграла самое сложное для себя противостояние сезона.