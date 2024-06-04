Швейцария готова арестовать израильских чиновников по ордеру МУС

В случае, если Международный уголовный суд (МУС) примет решение о выдаче ордера на арест членов израильского правительства и лидеров палестинского движения ХАМАС, они могут быть задержаны на территории Швейцарии.
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