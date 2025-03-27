Cell: создан вирус, маскирующий раковые клетки под свиные Ученые из Университета Гуанси в Китае нашли способ «замаскировать» раковые клетки под свиные для более эффективного их уничтожения иммунной системой.
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