В Калужской области продолжается реставрация усадьбы Авчурино

Глава Ферзиковского района Алексей Волков рассказал о реставрации готической усадьбы Авчурино под Калугой, а также о том, кто владел данной усадьбойГлава Ферзиковского района Алексей Волков рассказал о реставрации готической усадьбы Авчурино под Калугой, а также о том, кто владел данной усадьбой.