В Калужской области продолжается реставрация усадьбы Авчурино

Глава Ферзиковского района Алексей Волков рассказал о реставрации готической усадьбы Авчурино под Калугой, а также о том, кто владел данной усадьбойГлава Ферзиковского района Алексей Волков рассказал о реставрации готической усадьбы Авчурино под Калугой, а также о том, кто владел данной усадьбой.
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