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Соловьев призвал «расстрелять срочника перед строем»: «сволочь» надо казнить как предателя за видеоролик с горящими Ту-95

Соловьев призвал «расстрелять срочника перед строем»: «сволочь» надо казнить как предателя за видеоролик с горящими Ту-95

БлокнотРУ Телеведущий Владимир Соловьев считает, что дисциплину среди срочников, выкладывающих в соцсети видео с горящими самолетами, надо внедрять казнями 1 июня российские ведомства, отвечающие за охрану аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики, допустили откровенный провал.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Не понятно чего это Соловьёв заходится и аж слюной брызжет. Про то что с вражеских спутников видны все наши аэропорты, и не только, в мельчайших подробностях - всем известно. Нашёл на ком злость срывать.
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4 час.
АТ
Александр Теплов
Если просмотреть все программы Соловьева с этим уклоном то его уже нужно было самого давно расстрелять.
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4 час.
АХ
Александр Харченко
А кто разрешает на боевое дежурство брать смартфоны, вот готовый виновник съёмки
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3 час.
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