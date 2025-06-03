Соловьев призвал «расстрелять срочника перед строем»: «сволочь» надо казнить как предателя за видеоролик с горящими Ту-95

БлокнотРУ Телеведущий Владимир Соловьев считает, что дисциплину среди срочников, выкладывающих в соцсети видео с горящими самолетами, надо внедрять казнями 1 июня российские ведомства, отвечающие за охрану аэродромов, где базируются стратегические бомбардировщики, допустили откровенный провал.
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