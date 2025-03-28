Петербуржец избил сына и дочь ногами и металлической застежкой от ремня

Детей увезли в больницу В полицию Красносельского района поступило обращение от мужчины, который утверждает, что ему написал соседский мальчик и рассказал, что его избивает отец, об этом 28 марта пишет 78.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии