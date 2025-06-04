Захарова отреагировала на призыв Маска лишить ООН финансирования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв американского миллиардера Илона Маска лишить ООН финансирования после слов генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что цифровые платформы стали площадкой распространения фейков.
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