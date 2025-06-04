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Захарова отреагировала на призыв Маска лишить ООН финансирования

Захарова отреагировала на призыв Маска лишить ООН финансирования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв американского миллиардера Илона Маска лишить ООН финансирования после слов генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что цифровые платформы стали площадкой распространения фейков.

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