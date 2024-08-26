2 сентября в омских школах начнется учебный год. В региональном минобразования рассказали, чего нового ждать: 📚Контрольных работ станет меньше - теперь они могут занимать не более 10% учебного времени.
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2 сентября в омских школах начнется учебный год. В региональном минобразования рассказали, чего нового ждать: 📚Контрольных работ станет меньше - теперь они могут занимать не более 10% учебного времени.