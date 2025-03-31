СК установил причастность ВСУ к убийству мирного жителя Суджи

Следственный комитет (СК) России устанавливает обстоятельства убийства Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного жителя, тело которого нашли в жилом доме в Судже Курской области с признаками насильственной смерти.
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