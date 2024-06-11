Венесуэла хочет стать членом БРИКС

Политик похвалил объединение, сообщает корреспондент УтроNews.«Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», - отметил Иван Хиль Пинто.