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Венесуэла хочет стать членом БРИКС

Венесуэла хочет стать членом БРИКС

Политик похвалил объединение, сообщает корреспондент УтроNews.«Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», - отметил Иван Хиль Пинто.

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