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Генерал Евкуров назвал Великобританию первой среди недружественных России стран

Генерал Евкуров назвал Великобританию первой среди недружественных России стран

Главным противником России на международной арене стала Великобритания. Именно она сорвала урегулирование конфликта на Украине.

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