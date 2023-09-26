Вечерний Новосибирск

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Бассейн «Нептун» в Новосибирске откроют после реконструкции 4 октября

Бассейн «Нептун» в Новосибирске откроют после реконструкции 4 октября

Капитальный ремонт фасада здания бассейна «Нептун» с заменой витражных конструкций, а также ремонт цокольной части здания ведётся в рамках утвержденной правительством региона программы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области».

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