Тушим овощи впрок. Готовим сразу много и ставим в холодильник: выручает всегда

В рабочие дни времени на приготовление сложных блюд часто не хватает. Этот простой рецепт решит проблему: вкуснейшая закуска из овощей делается всего 15 минут и полностью закрывает вопрос гарниров на всю неделю.
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